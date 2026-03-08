Lecce, Pierotti: "Ho lavorato tanto, oggi era importante ma mancano dieci partite"

Santiago Pierotti, centrocampista del Lecce, ha parlato a DAZN dopo la vittoria per 2-1 sulla Cremonese. Le sue parole: "Ero contento perché ho lavorato tanto. Quando le cose non vanno bene ti guardi dentro e lavori".

Cosa vi siete detti sotto la curva?

"Dobbiamo continuare così, oggi era importante ma mancano ancora dieci partite".