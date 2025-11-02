Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Aaron Ramsey si è svincolato. Ma chi sono gli altri? 100 nomi in cerca di squadra

Gaetano Mocciaro
Oggi alle 17:26Serie A
Gaetano Mocciaro

Con Aaron Ramsey che lascia i Pumas e il Messico cambia lo scenario degli svincolati a oggi. Questa la lista dei 100 nomi più interessanti ancora in cerca di squadra:

PORTIERI
Dimitry Beraud (1998, Repubblica Democratica del Congo)
Andrea Consigli (1987, Italia)
Alessio Cragno (1994, Italia)
Fraser Forster (1988, Inghilterra)
Ivan Lomaev (1999, Russia)
Vito Mannone (1988, Italia)
Rui Patricio (1988, Portogallo)
Luigi Sepe (1991, Italia)
Salvatore Sirigu (1987, Italia)
Tomas Vaclik (1989, Repubblica Ceca)

DIFENSORI
Daniel Amartey (1994, Ghana)
Jordan Amavi (1994, Francia)
Borna Barisic (1992, Croazia)
Simone Benedetti (1992, Italia)
Juan Bernat (1993, Spagna)
Joshua Brenet (1994, Curaçao)
Mattia Caldara (1994, Italia)
Michele Camporese (1992, Italia)
Pawel Dawidowicz (1995, Polonia)
Mattia De Sciglio (1992, Italia)
Jason Denayer (1995, Belgio)
Koffi Djidji (1992, Costa d'Avorio)
Leo Dubois (1994, Francia)
Davide Faraoni (1991, Italia)
Andrea Gasbarro (1995, Italia)
Ismaily (1990, Brasile)
Rick Karsdorp (1995, Olanda)
Layvin Kurzawa (1992, Francia)
Diego Laxalt (1993, Uruguay)
Renan Lodi (1998, Brasile)
Nicola Murru (1995, Italia)
Martin Montoya (1991, Spagna)
Nilton (2001, Portogallo)
Angelo Ogbonna (1988, Italia)
Sergio Reguilon (1996, Spagna)
Andrea Rispoli (1988, Italia)
Mario Rui (1991, Portogallo)
Junior Sambia (1996, Francia)
Alessandro Tuia (1990, Italia)
Takehiro Tomiyasu (1998, Giappone)

CENTROCAMPISTI
Alvaro Aguado (1996, Spagna)
Dele Alli (1996, Inghilterra)
André Anderson (1999, Italia)
Gabriel Appelt Pires (1993, Brasile)
Mattia Aramu (1995, Italia)
Tiemoué Bakayoko (1994, Francia)
Giacomo Bonaventura (1989, Italia)
Santiago Caseres (1998, Argentina)
Andrea Danzi (1999, Italia)
Gonzalo Escalante (1993, Argentina)
Fernando (1992, Brasile)
Jérémy Gelin (1997, Francia)
Pepin Machin (1996, Guinea Equatoriale)
Adam Maher (1993, Olanda)
José Mauri (1996, Argentina)
Fredrik Midtsjo (1993, Norvegia)
Alex Oxlade-Chamberlain (1993, Inghilterra)
Dimitri Payet (1987, Francia)
Miralem Pjanic (1990, Bosnia Erzegovina)
Rafinha (1993, Brasile)
Aaron Ramsey (1990, Galles)
Jairo Riedewald (1996, Olanda)
Oriol Romeu (1991, Spagna)
Jacopo Sala (1991, Italia)
Jaime Seoane (1997, Spagna)
Jonjo Shelvey (1992, Inghilterra)
Roberto Soriano (1991, Italia)
Lucas Vera (1998, Argentina)
Nicolas Viola (1989, Italia)

ATTACCANTI
Paco Alcacer (1993, Spagna)
Michail Antonio (1990, Giamaica)
André Ayew (1989, Ghana)
Jaime Baez (1995, Uruguay)
Mario Balotelli (1990, Italia)
Patrick Bamford (1993, Inghilterra)
Borja Baston (1992, Spagna)
Jayden Braaf (2002, Olanda)
Zymer Bytyqi (1996, Kosovo)
Assan Ceesay (1994, Gambia)
Diego Costa (1988, Spagna)
Douglas Costa (1990, Brasile)
Emmanuel Dennis (1997, Nigeria)
Mattia Destro (1991, Italia)
Samuel Grandsir (1996, Francia)
Lorenzo Insigne (1991, Italia)
Alireza Jahanbakhsh (1993, Iran)
Aldo Kalulu (1996, Rep. Dem. Congo)
François Kamano (1996, Guinea)
Wahbi Khazri (1991, Tunisia)
Samuele Longo (1992, Italia)
Victor Moses (1990, Nigeria)
Clinton N'Jie (1993, Camerun)
Adam Ounas (1996, Algeria)
George Puscas (1996, Romania)
Robin Quaison (1993, Svezia)
Nathan Redmond (1994, Inghilterra)
Nicola Sansone (1991, Italia)
Isaac Success (1996, Nigeria)
Nicolò Turco (2004, Italia)
Cristian Tello (1991, Spagna)

