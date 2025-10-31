Ufficiale Sparisce il suo cane, Ramsey non si presenta agli allenamenti: i Pumas risolvono il contratto

L'avventura messicana di Aaron Ramsey è giunta a una conclusione inattesa e drammatica. L'attaccante gallese ha rescisso consensualmente il suo contratto con i Pumas UNAM ed è tornato in Europa con la famiglia, ponendo fine ad un'esperienza durata meno di sei mesi. Non sono motivi calcistici, bensì personali, a segnare l'addio: al centro della vicenda c'è la scomparsa del suo cane, Halo, avvenuta in un ranch per cani a San Miguel de Allende, Guanajuato, a metà ottobre. Un episodio che ha profondamente scosso il 34enne, gettandolo in uno stato di profonda depressione.

Ramsey ha espresso tutto il suo dolore sui social media: "Cerchi di capire come puoi lasciare il tuo cane in un ranch e non rivederlo mai più. Senza alcuna spiegazione? Le telecamere non registravano, nessun localizzatore l'ha trovata, nessun avvistamento, nessun corpo e un sacco di bugie," ha scritto, offrendo anche una ricompensa per informazioni.

Secondo quanto riportato da AS Mexico, in seguito all'accaduto, il giocatore ha smesso di presentarsi agli allenamenti. Una situazione insostenibile per la dirigenza dei Pumas, che ha quindi optato per la risoluzione del contratto che lo legava al club fino a giugno 2026. Arrivato come "ingaggio sensazionale" per l'Apertura 2025, Ramsey non è riuscito a brillare in campo, complice anche un minutaggio limitato. Per rispetto della sua carriera e per motivi contrattuali, i Pumas posticiperanno l'annuncio ufficiale della sua partenza alla conclusione del torneo Apertura 2025.