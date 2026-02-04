Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 23 giornate: Rabiot si prende il primo posto
TUTTO mercato WEB
Cambio al comando della classifica dei migliori centrocampisti di Serie A dopo 23 giornate. Il gradino più alto del podio se lo prende Adrien Rabiot, davanti al compagno di squadra Christian Pulisic. Il rigore fallito da Nico Paz fa scendere il gioiello dell'Atalanta dal primo al terzo posto. Completano la top fice Yildez della Juventus e Zielinski dell'Inter
Classifica Centrocampisti
1. Rabiot (Milan) 6.59 (16)
2. Pulisic (Milan) 6.53 (15)
3. Paz (Como) 6.48 (23)
4. Yildiz (Juventus) 6.48 (20)
5. Zielinski (Inter) 6.47 (15)
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Le più lette
2 Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
4 Allegri: "Ho messo quelli che stavano in piedi. Conte? Io dispiaciuto di non giocare la Champions"
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Le offerte rifiutate e la coppia fissa con Lautaro: Pio non batte i piedi. Ma l’Inter sa che serve il rinnovo
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile