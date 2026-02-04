Milan, occhi su Kostic per l'estate: inutili i tentativi di gennaio, Tare lavora per giugno

Il Milan ha provato fino alla fine a provare a prendere Bogdan Kostić dal Partizan Belgrado, rivela Matteo Moretto. L'attaccante sarebbe stato inizialmente aggregato al Milan Futuro ma la trattativa non si è finalizata, non in estate almeno. Nelle prossime settimane Tare potrebbe provare a bloccare Kostic in vista dell'estate, con l'obiettivo di blindare il giocatore in vista dell'estate.

Caratteristiche tecniche:

Kostić è un'ala sinistra mancina naturale (ma capace di giocare anche a destra), con un fisico agile e un baricentro basso che gli permette grande esplosività e dribbling in spazi stretti. Si distingue per velocità, cambio di direzione rapido, tecnica di base raffinata e capacità di saltare l'uomo con facilità; ama tagliare dentro dal lato sinistro per concludere con il sinistro o fornire assist precisi, mostrando buon tiro da fuori e capacità creativa. Dotato di istinto offensivo, intelligenza nel posizionamento e pressing alto, è un profilo moderno da esterno d'attacco: versatile, imprevedibile e con un potenziale da finalizzatore o creatore. Come giovane deve ancora affinare costanza, decisione nelle scelte finali e resistenza fisica nei duelli prolungati.