I 10 migliori portieri dei "Big 5" per rendimento tra i pali: cinque giocano in Serie A, sorpresa Corvi

Il CIES (Centre International d’Étude du Sport) ha pubblicato oggi un report sui 10 migliori portieri dei campionati "Big 5" (Premier, Bundesliga, Liga, Serie A e Ligue 1) per "rendimento tra i pali": con ben estremi difensori della Serie A in classifica, e le sorprese non mancano.

Questa statistica misura l'efficacia di un portiere confrontando i gol effettivamente concessi con i Post-Shot Expected Goals, ovvero la probabilità che un tiro si trasformi in gol basata sulla qualità della conclusione. Un valore positivo indica che il portiere ha "parato l'imparabile", salvando la propria squadra da gol che statisticamente avrebbe dovuto subire.

Svetta il troppo spesso sottovalutato Robert Sanchez del Chelsea come numero uno, poi Garcia del Barcellona e Kossi dell'Angers. Dal numero 5 inizia il dominio della Serie A: Maignan, Falcone, Svilar, Muric e infine Edoardo Corvi del Parma, vera rivelazione dei ducali visto che fino all'infortunio di Suzuki non aveva neanche esordito in Serie A.

1. Robert Sanchez -0.65

2. Joan Garcia -0.56

3. Hervé Kossi -0-49

4. Aaron Escandell -0.42

5. Mike Maignan -0.41

6. Wladimiro Falcone -0.37

7. Mile Svilar -0.37

8. Odisseas Vlachodimos -0.34

9. Arjanet Muric -0.33

10. Edoardo Corvi -0.33