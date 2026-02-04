Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 23 giornate. L'Inter ne piazza ben 4, Berardi la novità
Dominio dell'Inter nella classifica dei migliori attaccanti di Serie A dopo 22 giornate. 4 giocatori su 5 vestono la maglia nerazzurra con un intruso nella Top5, ossia Domenico Berardi che è di fatto la new entry della settimana. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:
Classifica Attaccanti
1. Martínez (Inter) 6.45 (22)
2. Esposito (Inter) 6.41 (16)
3. Thuram (Inter) 6.35 (17)
4. Berardi (Sassuolo) 6.35 (13)
5. Bonny (Inter) 6.29 (12)
