Lecce, Di Francesco: "L'Udinese ha giocatori di qualità e fisicità. Ma dobbiamo fare risultato"

Alla vigilia della gara contro l'Udinese, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato proprio dell'avversario di giornata in conferenza stampa: "Ultimamente affrontiamo sempre squadre che devono vincere - ha sottolineato il mister della formazione salentina - ma anche il Lecce ha bisogno di fare risultato. L'Udinese ha giocatori di qualità e fisicità, Davis se sta bene fa la differenza, è un giocatore da top squadra. Affrontiamo una squadra abituata a giocare questi campionati, ma abbiamo bisogno di fare punti. Siamo alla settima giornata e il viaggio è lunghissimo in questo campionato".

Cosa manca al Lecce in avanti?

"Ai ragazzi dico di pulire la prima palla dopo il recupero, per consolidare il possesso e il recupero. Il dato dei recuperi in avanti è oggettivo, poi sbagliamo troppo. Ci sono qualità e caratteristiche di determinati giocatori, attraverso il lavoro possiamo migliorare".

Dove si può vincere la partita?

"Fra Bologna e Udinese ci sono approcci differenti. Il 4-2-3-1 del Frosinone ad esempio è differenti da altri 4-2-3-1. L'Udinese segue meno l'uomo e lavora più sulla zona, in fase offensiva sono molto bravi a ripartire. Dobbiamo essere bravi a costruire ma anche ad avere le preventive".

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