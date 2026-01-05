Lazio, la top ten delle cessioni: Castellanos new entry. La metà in era Lotito, due al West Ham
Valentin Castellanos entra di diritto tra le dieci cessioni più remunerative nella storia della Lazio. Il trasferimento del centravanti argentino, appena ufficializzato dal West Ham, porterà circa 29 milioni di euro nelle casse della società biancoceleste. Un bell’affare, se si considera che il Taty era arrivato a Roma dal New York City - a cui spettano fino a 4 milioni - per 15 milioni a luglio 2023.
Castellanos scalza così dalla top ten un altro attaccante sudamericano, quel Marcelo Salas che nel 2001 passò alla Juventus per 25 milioni di euro. L’argentino si piazza al nono posto, in una classifica per la metà occupata da cessioni arrivate nell’era di Claudio Lotito - presidente della Lazio dall’estate 2004 - ma che per il resto è formata dalle operazioni in uscita avvenute negli anni d’oro. Curiosamente, ben due su dieci sono avvenute in affari con il West Ham.
Le 10 cessioni più remunerative nella storia della Lazio.
1. Christian Vieri all’Inter - 1999/2000 - 46,5 milioni di euro
2. Pavel Nedved alla Juventus - 2001/2002 - 45 milioni di euro
3. Juan Sebastian Veron al Manchester United - 2001/2002 - 42,5 milioni di euro
4. Sergej Milinkovic-Savic all’Al-Hilal - 2023/2024 - 40 milioni di euro
5. Hernan Crespo all’Inter - 2002/2003 - 40 milioni di euro
6. Felipe Anderson al West Ham - 2018/2019 - 38 milioni di euro
7. Alessandro Nesta al Milan - 2002/2003 - 31 milioni di euro
8. Keita Baldé al Monaco - 2017/2018 - 30 milioni di euro
9. Valentin Castellanos al West Ham - 2025/2026 - 29 milioni di euro
10. Joaquin Correa all’Inter - 2022/2023 - 27 milioni di euro
