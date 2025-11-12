TMW Radio Acquafresca: "Roma, Gasperini merita la vetta. Ho fiducia in questo Cagliari"

L'ex bomber Robert Acquafresca è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

David, Ferguson e Gimenez: chi si riscatterà?

"Mi auguro per la Roma Ferguson, perché la Roma sta facendo un bellissimo cammino, c'erano tante aspettative su Gasperini ed è bello che siano ripagate".

Avrebbe fatto lo scambio Gimenez-Dovbyk?

"Forse sì, perchè Gimenez è più il tipo di attaccante che vuole Gasperini. E' difficile essere allenati da lui, ma riesce sempre a tirarti fuori il meglio. Ha un'idea di calcio unica".

Lei ha avuto Allegri:

"E' completamente diverso nella gestione dei calciatori e nella gestione in fase di non possesso. Con Allegri ho fatto la mia miglior stagione, ci siamo tolte belle soddisfazioni. Per vincere devi osare, quella era una squadra giovane poi. Allegri poi è cambiato, mentre Gasperini ha sempre avuto questa idea di gioco ben marcata".

Come preparazione come è Gasperini?

"Si lavora molto, il tipo di lavoro era diverso. Facevi palestra il mercoledì e il venerdì anche, poi la domenica andavi eccome. Con Allegri era diverso, facevi palestra sì ma era tutto diverso. Mi sono divertito anche con lui molto. Giocavamo benissimo a Cagliari".

Che ne pensa del Cagliari?

"Ha avuto un momento di difficoltà, a Roma ha perso ma ha proposto un bel calcio. Fa bene a fare un calcio propositivo, soprattutto in casa dove il pubblico può darti una spinta. Manca un bomber? Ho fiducia comunque, Borrelli mi piace, serve solo trovare più fiducia. Si deve rimanere concentrati e basta".

Dove può arrivare il Bologna?

"Giusto non porsi limiti. hanno il ds migliore su piazza, c'è Di Vaio che ne sa di calcio e rimane troppo dietro le quinte. Italiano è bravo, c'è una struttura importante ora anche in società".

Ora che fa?

"Ho avuto l'opportunità di lavorare come allenatore, vorrei partire anche dal settore giovanile. Vorrei rientrare, ora vedremo".

Che ne pensa della situazione Conte-Napoli?

"Conoscendo il mister, in queste situazioni non è uno che si rilassa, anzi, si va di più. E lo capisco. E' giusto sempre rimanere sul pezzo".