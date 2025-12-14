Addio a Bruno Baveni, il cordoglio del Milan: "Campione d’Italia con la maglia rossonera. Ciao Bruno"

Lutto nel mondo del calcio. All'età di 85 anni è morto Bruno Baveni, ex centrocampista con una lunga carriera anche come allenatore. Baveni ha vestito le maglie di Genoa, Milan, Savona, Trento e Sestri Levante. In rossonero ha vinto uno scudetto nel 1968.

Questo il cordoglio del Milan per ricordare il nativo di Sestri Levante:

"Campione d’Italia con la maglia rossonera nel 1967/68, ci ha lasciato Bruno Baveni. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari. Ciao Bruno".