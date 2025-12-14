Addio a Bruno Baveni, il cordoglio del Milan: "Campione d’Italia con la maglia rossonera. Ciao Bruno"
TUTTO mercato WEB
Lutto nel mondo del calcio. All'età di 85 anni è morto Bruno Baveni, ex centrocampista con una lunga carriera anche come allenatore. Baveni ha vestito le maglie di Genoa, Milan, Savona, Trento e Sestri Levante. In rossonero ha vinto uno scudetto nel 1968.
Questo il cordoglio del Milan per ricordare il nativo di Sestri Levante:
"Campione d’Italia con la maglia rossonera nel 1967/68, ci ha lasciato Bruno Baveni. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari. Ciao Bruno".
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
2 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"