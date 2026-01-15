Addio al Milan e trasferimento alla Dinamo Bucarest per il capitano della squadra B Dutu

Addio al Milan Futuro, del quale è il capitano, e in generale ai colori rossoneri, per il difensore Matteo Dutu (20 anni). Il centrale di retroguardia classe 2005, nato a Roma ma con la seconda nazionalità della Romania, va a giocare nel paese est-europeo, che conoscerà per la prima volta da calciatore professionista.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, è tutto definito per la cessione a titolo definitivo di Dutu alla Dinamo Bucarest, con cui si legherà con un contratto di 4 anni. Cresciuto nella Lazio, Dutu nell'estate del 2024 ha lasciato la sponda biancoceleste di Roma e si è trasferito al Milan, che lascia dopo un anno e mezzo. In questi primi mesi della stagione, Dutu ha messo insieme 20 presenze e 2 gol tra campionato e coppa di Serie D.