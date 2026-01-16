Milan, Dutu alla Dinamo Bucarest: il club si riserva recompra e percentuale sulla rivendita

Si chiude l’esperienza rossonera di Matteo Dutu. Il difensore classe 2005, capitano del Milan Futuro, è pronto a iniziare una nuova avventura lontano dall’Italia: giocherà in Romania, alla Dinamo Bucarest, club con cui ha trovato l’intesa per un contratto quadriennale. Per il centrale nato a Roma – in possesso anche della cittadinanza rumena – sarà la prima esperienza da professionista nel Paese est-europeo.

L’operazione è ormai definita: Dutu si trasferisce a titolo definitivo, con il Milan che ha però tutelato il proprio investimento inserendo nell’accordo una clausola di recompra e una percentuale sulla futura rivendita. A riportarlo è Fabrizio Romano. Un segnale chiaro della fiducia riposta nel potenziale del difensore, considerato uno dei profili più interessanti del progetto Milan Futuro.

Cresciuto nel vivaio della Lazio, Dutu ha cambiato sponda nell’estate del 2024, passando al Milan dopo l’esperienza nel settore giovanile biancoceleste. In rossonero ha impiegato poco tempo per imporsi, diventando rapidamente un punto di riferimento della squadra e indossando la fascia da capitano. In questa prima parte di stagione ha collezionato 20 presenze complessive tra campionato e Coppa di Serie D, trovando anche la via del gol in due occasioni.