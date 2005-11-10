Lanciato da Motta alla Juve, se lo gode Palladino: show di Mbangula al debutto dal 1'

C'è un grande protagonista nella vittoria del Bologna a San Siro e si chiama Samuel Mbangula. All'attaccante esterno cresciuto nella Juventus è bastato scendere in campo una volta da titolare per lasciare un segno potente e difficile da ignorare per il suo allenatore Palladino, visto che ha deciso con la sua tripletta la gara terminata con il risultato di 2-4.

Scuola Juventus

Anche se in questo inizio di campionato aveva toccato il campo con il contagocce, Mbangula conosce bene la Serie A, avendoci giocato con la Juventus. Un solo anno è durata la sua esperienza con la prima squadra dei bianconeri, dopo una trafila tra giovanili e Next Gen in Serie C. Lo aveva lanciato tra i grandi Thiago Motta, per quella che sarebbe stata una delle sue più felici intuizioni nei tre quarti di stagione trascorsi alla Juve, nell'estate successiva sarebbe stato ceduto al Werder Brema per 10 milioni di euro, venendo sacrificato sull'altare delle plusvalenze.

Ora c'è il Bologna

La traiettoria di carriera ha spinto Mbangula a tornare in Serie A dopo un solo anno in Germania. Ci ha puntato il Bologna, senza averci pensato troppo a lungo, visto che il belga ex Juve è il sostituto di quel Rowe che i rossoblù speravano di poter trattenere ma che alla fine hanno voluto accontentare, cedendolo all'Atalanta. Palladino lo ha un po' stuzzicato, lo ha tenuto fuori a lungo ma appena ha avuto l'occasione non ha esitato a dargli fiducia, ricevendo in cambio delle ali per volare con l'immaginazione a proposito delle possibilità di questo Bologna.