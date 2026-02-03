Icardi e quel messaggio fatto arrivare alla Juventus: "Se mi prendete faccio 10 gol in 6 mesi"

Mauro Icardi alla Juventus è stata una suggestione di mercato che non si è concretizzata, anzi adesso i bianconeri se lo ritroveranno contro nei playoff di Champions League in programma il 17 febbraio. Secondo quanto riportato da SportMediaset.it, il calciatore avrebbe fatto arrivare un messaggio alla Vecchia Signora che testimonia tutta la sua voglia di trasferirsi a Torino.

L'argentino, grande ex attaccante dell'Inter, di cui è stato anche capitano, si sarebbe espresso così: "Se mi prendete faccio dieci gol in sei mesi così poi mi confermate anche l'anno prossimo". Parole forti, che si può permettere di pronunciare chi ha segnato 124 gol in 219 presenze con l'Inter, 72 reti in 117 gettoni con il Galatasaray, 38 centri in 92 partite con il PSG e 11 gol in 33 gare con la Sampdoria.

Numeri che fanno sicuramente riflettere su quello che avrebbe potuto fare in Serie A a 32 anni. Il centravanti da 8 apparizioni e un gol con l'Argentina avrebbe lasciato il Galatasaray e la Turchia, ma non c'erano le condizioni per farlo. Continuerà dunque a giocare in Super Lig e a segnare a raffica, cosa che gli è riuscita fin da quando ha iniziato a mettere piede su un campo da calcio.