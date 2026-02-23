Honest Athanor, nato ad Aversa ma senza cittadinanza italiana. Seppur cresciuto qui

È difficile pensare che Honest Ahanor sarà teenager per altri due anni pieni. Perché diventa maggiorenne uno dei prospetti più importanti del nostro calcio, oramai titolare nell'Atalanta di Raffaele Palladino dopo una stagione di apprendistato al Genoa. Inseguito da tutti i top club, ha scelto Bergamo perché possa essere un trampolino di lancio - come già successo, fra gli altri, a Cristian Romero - verso le stelle.

Per ora non è stato convocato da alcuna nazionale perché i suoi, nigeriani, si sono trasferiti in Italia quando Ahanor non era ancora nato. Lo ha fatto ad Aversa, è cresciuto a Genova, eppure non ha ancora la cittadinanza italiana. Che potrà richiedere solamente a partire da oggi, dopo il compimento della maggior età.

Dopo la vittoria dell'Atalanta a Genoa, a fine dicembre, era finito nel mirino delle critiche per avere festeggiato il gol di Hien al novantaquattresimo. "Ieri - aveva spiegato il difensore atlantico - preso dal momento intenso di una partita così difficile, mi sono lasciato andare in una esultanza che mai e poi mai voleva essere una mancanza di rispetto. Per questo motivo, vorrei scusarmi pubblicamente con chi ha percepito tutto questo come un affronto. Non dimentico e porto con me la gratitudine nei confronti di una tifoseria, di una società e di una città che mi ha permesso di essere ciò che sono oggi". Oggi Honest Ahanor compie 18 anni.