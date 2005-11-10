Conference League, i finali delle 18.45: frena il Brighton, Lugano a valanga a Getafe
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Simone Bernabei
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22.10.2026 20:43Serie A
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Si sono concluse le sfide di Conference League delle 18.45, in attesa del big match dell'Atalanta contro l'Ajax. Nel pomeriggio il Panathinaikos aveva battuto 5-1 in Kazakistan il Kairat Almaty, mentre in questa fase i risultati più convincenti sono quelli del Lugano sul campo del Getafe e del Trabzonspor contro gli Hearts. Solo 0-0, invece, per il Brighton in casa dello Jablonec.
I risultati delle 18.45 in Conference League
Kairat Almaty-Panathinaikos 1-5
Getafe-Lugano 2-5
Iberia 1999-Mjallby 1-1
Inter Escaldes-Univ. Craiova 1-3
Jablonec-Brighton 0-0
Kauno Zilgiris-Brann 1-4
Nordsjaelland-CSKA Sofia 2-2
Pafos-Riga 1-1
Stella Rossa-Copenaghen 2-2
Trabzonspor-Hearts 2-0
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