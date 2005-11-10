L'Ajax domina per 90 minuti, l'Atalanta crolla nel finale: 2-0 firmato Arokodare e Ouazane

L'Atalanta cade alla Johan Cruijff Arena e torna a casa con una sconfitta che premia meritatamente l'Ajax. I lancieri alla fine si impongono 2-0 grazie alle reti dei neo-entrati Arokodare all'87' e Ouazane al 92', al termine di una partita condotta per lunghi tratti con maggiore personalità, controllo e intraprendenza. La squadra di mister Sarri soffre fin dall'inizio, schiacciata dal possesso e dalla pressione degli olandesi. Rosa colpisce un palo già al 6' con la complicità di Gaetano, mentre Carnesecchi diventa fin da subito protagonista con diversi interventi decisivi, opponendosi in successione alle conclusioni di Mokio, Gloukh e Brandt. Il portiere nerazzurro tiene a galla i suoi anche nella ripresa, rimandando più volte un vantaggio che sembra però nell'aria.

Un'unica occasione per la Dea

La Dea prova a resistere, ma fatica tremendamente a costruire gioco e a rendersi pericolosa. L'occasione migliore arriva al 59': Scamacca calcia a botta sicura, ma trova l'opposizione di un difensore, mentre Kristensen non riesce a sfruttare la ribattuta a porta praticamente sguarnita. Anche i cambi non riescono a dare la svolta sperata alla partita. Dall'altra parte, l'Ajax continua a spingere e al 76' il neo-entrato Arokodare (ex obiettivo della Fiorentina) spreca una clamorosa opportunità, calciando altissimo da posizione favorevole.

Uno-due decisivo dei lancieri tra l'87' e il 92'

L'appuntamento con il gol a tinte biancorosse è comunque soltanto rimandato. All'87' un lancio profondo dalle retrovie premia il movimento dello stesso Arokodare, che usa il fisico per liberarsi della marcatura dell'acerbo Obric e si presenta davanti a Carnesecchi, battendolo con freddezza. È il colpo del ko di una gara in cui l'Atalanta aveva creato davvero troppo poco per meritare qualcosa in più. Nel recupero c'è spazio pure per il pregevole spunto personale dell'altro neo-entrato Ouazane, classe 2009 che al 92' si beve Bellanova col dribbling e gonfia la rete sotto la traversa per il 2-0 finale. Dopo la vittoria all'esordio col Pafos (3-1), per Sarri e i suoi arriva dunque una brutta sconfitta in questo secondo turno.