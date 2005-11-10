Atalanta, Ederson: "Più furbi, se non segni porta a casa un punto"

L'Ajax supera l'Atalanta per 2-0 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam nel match valido per la seconda giornata della fase campionato di Conference League, grazie ai gol nel finale di Arokodare all'87' e Ouazane al 93'. Con questo risultato i lancieri agganciano in classifica i bergamaschi a quota 3 punti. Al termine della partita, il centrocampista nerazzurro Ederson è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sconfitta.

Per la prestazione che avete fatto, c'è il rammarico di non aver raccolto punti stasera?

"Per la partita che abbiamo fatto, secondo me dovevamo essere un po' più furbi. Quando giochi così e dai tutto in campo, ma non riesci a fare gol, in una partita fuori casa contro l'Ajax devi portare a casa almeno un punto. Purtroppo non è stato così e abbiamo perso negli ultimi otto minuti, ma la cosa fondamentale adesso è che dobbiamo reagire subito."