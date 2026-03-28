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Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini

Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò CeccariniTUTTO mercato WEB
© foto di Getty/Uefa/Image Sport
Andrea Piras
Oggi alle 11:00Serie A
Andrea Piras

Come ogni sabato torna stasera alle ore 18 su Rai2 Dribbling, trasmissione storica della Rai condotta da Paolo Paganini. In studio ci saranno Bruno Giordano, Agata Centasso e Sebino Nela. Riflettori puntati ovviamente sulla nostra Nazionale e sul cammino di avvicinamento alla finale del play-off di martedì prossimo contro la Bosnia-Erzegovina, che potrebbe proiettarci finalmente al Mondiale dopo due delusioni consecutive.

Filo diretto con i telespettatori attraverso i social con Simona Cantoni. In questa puntata due interviste esclusive: la prima all’ex tecnico della Nazionale Gigi Maifredi, l’altra a Massimo Orlando, ex giocatore di Juventus, Fiorentina e Milan.

Non mancherà come al solito lo spazio mercato curato dal direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini. Focus soprattutto sul futuro di tanti giocatori azzurri, che a fine stagione potrebbero cambiare maglia. In particolare Vicario, nel mirino da tempo dell’Inter. Per Bastoni c’è l’ipotesi Barcellona mentre Tonali resta il grande sogno estivo della Juventus. Si preannuncia tanto movimento anche sul fronte degli attaccanti con Retegui e Kean protagonisti.

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