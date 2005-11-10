Akanji lascia il ritiro della Svizzera, la conferma del ct Yakin: "Non è disponibile"

"Ho diverse opzioni per domani. Faremo dei cambi. È importante vedere se i difensori titolari sono in forma. Manuel Akanji non è disponibile, quindi vedremo cosa succederà a Nico Elvedi": così il commissario tecnico della Svizzera, Murat Yakin, ha confermato il forfait del difensore dell'Inter, Manuel Akanji, che ha lasciato il ritiro della Svizzera.

Il motivo del forfait di Akanji

Niente di preoccupante, ma il difensore ha fatto rientro a Milano. Come riportato da Ticinonline la federazione svizzera ha fatto sapere che il centrale questo pomeriggio di domenica 15 novembre, rientrerà prima dei compagni a casa. Akanji dunque non farà parte dei convocati per la prossima sfida della Svizzera in programma domani, lunedì 16 novembre, contro la Scozia nella sesta giornata della fase a gironi della Nations League.

La federazione calcistica della Svizzera ha fatto sapere che Akanji ha riportato lievi problemi fisici. Si tratta per lui in particolare di un lieve affaticamento muscolare e non si dovrebbe dunque trattare nulla di preoccupante: Akanji rientra prima a Milano per scopo precauzionale e per evitare appunto di farsi male per davvero, giocando troppo.

Nelle prossime ore dunque Akanji tornerà a Milano e si saprà meglio quali saranno le sue condizioni fisiche in seguito ai controlli di rito, ma ad oggi la sua presenza nella prossima sfida dell'Inter, contro l'Atalanta, non dovrebbe dunque essere messa in discussi