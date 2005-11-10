Pisacane: "Non vorrei essere al posto di Mancini quando tiene fuori uno come Caprile"
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Dimitri Conti
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Oggi alle 16:38Serie A
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15.11.2026 16:38Serie A
L'allenatore del Cagliari ha invece compreso la mancata convocazione di Maldini: Il ct sa il fatto suo, avrà valutato diversamente".
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Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è stato intervistato da Sky Sport: "Quando Mendy ha fatto doppietta ci siamo detti tutti che era la vittoria del club e questo (la convocazione in nazionale con il Senegal, ndr) è un plus che dà ancora più valore al lavoro fatto. Su Maldini dico che Mancini sa bene cosa fare e se ha ritenuto di non convocarlo, avrà fatto le sue valutazioni. Caprile? Non vorrei essere al suo posto (di Mancini, ndr), è veramente dura tenere fuori dai tre portieri azzurri un ragazzo che sta facendo cose davvero straordinarie come Elia Caprile".
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