Pisacane: "Non vorrei essere al posto di Mancini quando tiene fuori uno come Caprile"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è stato intervistato da Sky Sport: "Quando Mendy ha fatto doppietta ci siamo detti tutti che era la vittoria del club e questo (la convocazione in nazionale con il Senegal, ndr) è un plus che dà ancora più valore al lavoro fatto. Su Maldini dico che Mancini sa bene cosa fare e se ha ritenuto di non convocarlo, avrà fatto le sue valutazioni. Caprile? Non vorrei essere al suo posto (di Mancini, ndr), è veramente dura tenere fuori dai tre portieri azzurri un ragazzo che sta facendo cose davvero straordinarie come Elia Caprile".