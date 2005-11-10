Allarme Yildiz: il rientro in campo con la Juventus rischia di slittare al 2027. Lo scenario

Notizie non buone per i tifosi della Juventus sul rientro di Kenan Yildiz, dalle pagine odierne de La Stampa. Qualora fosse confermata l'indiscrezione lanciata dal quotidiano torinese, esisterebbe il concreto rischio che slitti il rientro in campo del fantasista turco, che a quel punto andrebbe dritto al 2027.

Troppo ottimismo per il Monza, Roma ipotesi più realistica

"Torno a dicembre", aveva detto Yildiz a inizio settimana. Parole che avevano restituito entusiasmo ai tifosi bianconeri, ma secondo il giornale è in ritardo sulla tabella di marcia prestabilita e potrebbe non bastargli un mese per essere di nuovo a disposizione. La versione ottimistica prevede che il turco rientri a metà dicembre, con la partita contro il Monza del 14 nel mirino. C'è invece, si legge, chi sarebbe già felice di riaverlo a disposizione per la partita della partita successiva contro la Roma.