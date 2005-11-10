Il primo traguardo di Ronaldinho. Ravenna-Forlì la sua 700ª gara con i club
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Luca Bargellini
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Oggi alle 17:29Serie C
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15.11.2026 17:29Serie C
Il Pallone d’Oro 2005, 46 anni, parte dal 1’ nel derby di Serie C al Benelli: con 699 gare e 266 gol nei club, contro il Forlì tocca quota 700 gare
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Ronaldinho è in campo da titolare nel derby tra Ravenna e Forlì, raggiungendo un primo importante traguardo personale: il fuoriclasse brasiliano ha appena messo a referto la sua 700ª presenza in carriera con le maglie di club. Il conto, prima di oggi, si fermava a 699 gare e 266 reti.
I numeri di una carriera
Il totale di 700 presenze nei club è distribuito su dieci squadre (Ravenna compreso). Il periodo più prolifico è quello al Barcellona, con 207 gare e 94 gol, seguito dal Grêmio (125 presenze e 58 reti). Al Milan ha raccolto 95 presenze e 26 gol dopo l’esordio del 31 agosto 2008 contro il Bologna. La sua bacheca comprende la Champions League 2005-06 con i blaugrana e la Coppa Libertadores 2013 con l’Atlético Mineiro, oltre al Pallone d’Oro 2005.
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