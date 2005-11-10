Il giorno tanto atteso è arrivato: Ronaldinho oggi torna in campo in Ravenna-Forlì

11.40 - Il messaggio di Vampeta per Dinho - Compagno di squadra nel Brasile che nel 2002 vinse la Coppa del Mondo di Ronaldinho, Vampeta, centrocampista con un passato italiano con la maglia dell'Inter ha voluto inviare all'ex campione di PSG, Barcellona e Milan un messaggio in vista del suo ritorno in campo, in Serie C, con la maglia del Ravenna nel sentito derbi contro il Forlì: "Sei una persona straordinaria - racconta a TMW -, uno dei migliori atleti che abbia conosciuto, non solo per le sue qualità umane, ma anche come calciatore. Un vero fenomeno! Buona fortuna, Ronaldinho! Un abbraccio dal vecchio Vamp!"

7.30 - Ronaldinho seguito in tutto il mondo: diretta Sky e immagini a Times Square - L'evento avrà una copertura internazionale: Sky Sport trasmetterà la partita con una telecamera dedicata, la "Ronaldinho Cam", mentre in Brasile ci sarà RedeTV! e negli Stati Uniti CBS. Le immagini arriveranno anche sui maxischermi di Times Square. Oltre 200 gli accrediti stampa richiesti, con numerose testate internazionali presenti. Sugli spalti sono attesi anche gli ex compagni rossoneri Dida e Serginho.

7.15 - Ronaldinho: "Tornare in campo a 46 anni è il dribbling più bello della carriera" - Intervistato dal Corriere della Sera, Ronaldinho ha raccontato l'emozione del ritorno: "Tornare in campo a 46 anni è il dribbling più bello della carriera". L'idea è nata a Parigi, durante la cerimonia del Pallone d'Oro 2025, grazie all'iniziativa di Cipriani e al comune amico Lorenzo Tonetti. Per il derby il brasiliano ha promesso: "Cercherò di dare spettacolo". Intanto, sui social, ha pubblicato un video di un controllo di palla accompagnato dalla didascalia: "Diranno che è IA".

Buona domenica cari amici di TMW, benvenuto alla diretta testuale del Ronaldinho-day. A undici anni dall'ultima partita ufficiale, Ronaldinho è pronto a tornare in campo. Il fuoriclasse brasiliano, oggi 46enne, sarà protagonista di Ravenna-Forlì, derby di Serie C in programma oggi, domenica 15 novembre, alle 17.30 allo stadio Benelli. Dopo essere stato accolto dal presidente Ignazio Cipriani all'aeroporto di Forlì, l'ex Barcellona e Milan ha sostenuto la sua prima e unica seduta con la squadra di Andrea Mandorlini, partecipando al torello e mostrando alcuni lampi del suo talento. La sfida sarà seguita in diretta testuale da TuttoMercatoWeb.com e TuttoC.com.