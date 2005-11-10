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Dalla rivelazione Ascoli alla delusione Catanzaro: un primo bilancio della Serie B

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Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 09:34Serie B
15.11.2026 09:34Serie B
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Il Palermo si conferma come favorita, le tre retrocesse no. Il Modena alza l'asticella, ma le rivelazioni sono altre. Pollice verso anche per la solita Sampdoria
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Dopo undici turni di campionato, e approfittando della pausa per le nazionali, si può iniziare a tracciare un primo bilancio della Serie B fra conferme, rivelazioni, delusioni a metà o complete e altre squadre che sono tutto sommato in linea con gli obiettivi fissati a inizio stagione.

Palermo e Modena si confermano fra le big

Senza dubbio chi sta confermando i pronostici della viglia è il Palermo di Pippo Inzaghi , una squadra costruita per vincere, con giocatori che non sfigurerebbero in Serie A – da Perin a Strefezza passando per Hernani e Pohjanpalo –, alcune scommesse azzeccate come Dominic Vavassori e giocatori rigenerati come Johnsen o Augello. Il cambio di modulo (dal 3-5-2 al 4-2-3-1) ha giovato alla squadra rosanero che guida la classifica senza sconfitte, unica del torneo, e con un ruolino interno da stropicciarsi gli occhi visto che da oltre un anno non arrivano sconfitte. La grande favorita, assieme alle tre retrocesse, ha dunque mantenuto le attese e forse anche fatto un pizzico meglio di quanto ci si attendeva.

Un po' diverso il discorso del Modena, squadra costruita per alzare ulteriormente l’asticella e puntare non solo ai play off, ma anche a qualcosa di più. Passo dopo passo la proprietà ha costruito una squadra via via più competitiva e capace di sostituire adeguatamente i talenti che via via partivano verso altri lidi. L’arrivo di Daniele Galloppa poteva sembrare un azzardo, ma si è rivelata una scelta vincente e l’acquisto di Andrea Belotti la classica ciliegina sulla torta con il centravanti che ha fugato ogni dubbio sulla sua tenuta a suon di gol decisivi. Forse il secondo posto a questo punto non era atteso, ma è tutt’altro che immeritato.

Ascoli, Mantova e Benevento: che avvio stupefacente

Come sempre la Serie B regala delle sorprese inattese, basti pensare lo scorso anno a Frosinone e Catanzaro. Chi sta ripercorrendo i loro passi in questo primo terzo d’annata sono senza dubbi le neopromosse Ascoli e Benevento. Due squadre allenate da tecnici con idee innovative e moderne, nonostante siano di generazioni diverse come Francesco Tomei e Antonio Floro Flores, che hanno mantenuto l’ossatura della stagione vincente in Serie C e che hanno operato bene sul mercato puntellando la rosa senza andare alla caccia di colpi a effetto. Compattezza, gioco e qualche talento individuale pronto a esplodere stanno permettendo alle due squadre di trovarsi meritatamente nelle zone a ridosso della promozione, davanti anche a squadre partite con i favori del pronostico.

Il Mantova invece ha iniziato la sua mutazione già nella passata stagione con l’arrivo di Francesco Modesto in panchina e di Fabio Brutti come uomo mercato. La squadra è stata costruita secondo i desideri del mister, con la società che a fronte di una cessione remunerativa come quella di Marras è stata capace di trattenere altri gioielli come Trimboli, Ruocco e Bragantini, che anche in questa stagione stanno dimostrando di meritare il salto di qualità. Il Mantova intanto se li gode assieme a giovani che stanno facendosi largo e che potrebbero presto infiammare il mercato.

Le retrocesse e non solo: chi è ancora in cerca di identità e continuità

Non totali delusioni, ma squadre che stanno rendendo al di sotto delle attese per motivi diversi. Fra queste è impossibile non annoverare le tre retrocesse dalla Serie A: Cremonese, Pisa ed Hellas Verona. Alla pausa queste squadre si attestano in coda alla zona play off, con i lombardi che al momento sarebbero fuori, ben al di sotto di quanto atteso visto che in estate erano tutte e tre considerate fra le favorite. L’Hellas, nonostante la conferma di Marco Baroni, ha dovuto fare i conti sia con le difficoltà di adattamento alla cadetteria di diversi giocatori sia con tanti infortuni che hanno complicato i piani del tecnico che deve fare i conti anche con un vero e proprio caso come quello di Tomas Suslov (che a Verona risulta infortunato, ma risponde alle chiamate della Slovacchia). L’avvio è stato zoppicante, ma nell’ultimo mese è arrivato un filotto di risultati positivi che ha permesso di respirare e tornare in linea di galleggiamento. A Pisa invece in estate si è deciso di puntare su uno specialista come Paolo Bianco, ma ben presto la squadra costruita per un offensivo 4-3-3 si è trovata a gestire un cambio di modulo (3-4-2-1) dove però alcuni giocatori sono costretti ad adattarsi e che non ha comunque risolto il problema della fragilità difensiva. Da qui i problemi e un rendimento sotto le attese. A Cremona è arrivato invece anche il cambio di tecnico con Giampaolo esonerato dopo due giornate per far posto al ritorno di Fabio Pecchia che dopo le difficoltà iniziali sembra aver trovato nelle ultime giornate la chiave giusta per risalire la china.

Volgendo lo sguardo verso il basso troviamo invece Carrarese e Vicenza: diversi nella gestione dell’estate, ma accomunate dall’obiettivo salvezza. I toscani hanno rivoluzionato la rosa ringiovanendola ampiamente e cedendo i protagonisti degli ultimi tre anni. Le difficoltà erano attese, anche se forse non così tante, con l’errore della scelta del tecnico, quel Gabriele Cioffi che era fuori dal giro, ha pesato tanto da dover correre ai ripari e puntare su un Guido Pagliuca voglioso di rivalsa dopo l’addio all’Empoli. Il Vicenza invece ha cambiato poco, vista anche la cavalcata vincente dello scorso anno, ma sta pagando un impatto con la Serie B più duro del previsto con il tecnico Fabio Gallo che traballa, ma resiste. Da entrambe ci si aspettava qualcosa di più, ma è ancora presto per fasciarsi la testa.

Catanzaro dalle stelle alla stalle, ma anche due big deludono

Al capitolo delusioni si iscrivono tre squadre su tutte. La prima è quel Catanzaro che lo scorso anno ha sfiorato con merito la Serie A, mettendo in vetrina fra gli altri Favasuli, Liberali e Cisse, e che oggi sembra vivere la stessa parabola dello Spezia un anno fa. Il mercato è stato lacunoso con il centrocampo fortemente indebolito dalle partenze di Pompetti e Pontisso che non sono stati sostituiti adeguatamente. Anche la scelta del tecnico, quel Giorgio Gorgone retrocesso a Pescara, non ha convinto tanto che è già arrivato il cambio con Michele Mignani, al pari di alcune scommesse, su tutte quella di Simone Pafundi, che non stanno pagando come sperato.

Chi ha sbagliato le scelte in estate sulla panchina, e ne sta pagando le conseguenze, sono anche Sampdoria ed Empoli, due big partite con obiettivi diversi. I liguri per l’ennesima stagione del riscatto si sono affidati a un emergente come Bernardo Corradi che, anche a causa di un’ecatombe di infortuni, non ha trovato mai il bandolo della matassa di una squadra che con l’arrivo del più navigato Luca D’Angelo sta dando segnali di risveglio. Anche quest’anno inoltre le scelte di mercato, da Vindhal in avanti, non hanno convinto del tutto tanto che nelle ultime gare sono stati lanciati due 2008 (Krastev e Mezzotero). I toscani invece in estate si sono riaffidati a Pagliuca in panchina, seppur da più parti la scelta fosse apparsa piuttosto singolare vista la passata stagione. E infatti la società è dovuta correre presto ai ripari con la chiamata di Matteo Andreoletti per proseguire la stagione. Che l’Empoli dovesse giocare per la salvezza era noto, ma nessuno probabilmente si aspettava un avvio così deficitario che a oggi costerebbe il ritorno in Serie C dopo trent’anni.

Tutte le altre in linea con gli obiettivi

Le altre sette formazioni che compongono la Serie B sono invece tutto sommato in linea con le attese di inizio stagione: l’Avellino in estate ha cambiato molto, fallendo anche qualche obiettivo, con Alessandro Nesta che si è trovato a cambiare in corsa alcune cose mantenendo comunque la squadra in linea con l’obiettivo play off. Anche Padova e Cesena erano squadre che puntavano a un accesso agli spareggi promozione e attualmente si trovano appena un punto sotto l’ottavo posto. Anche qui si tratta di squadre che in estate hanno cambiato tanto, pur affidandosi a due tecnici agli antipodi come Antonio Calabro (i veneti) e Alessandro Diamanti (i romagnoli), e che fra alti e bassi stando iniziando ad avere una propria fisionomia che gli permetta di giocarsela fino all’ultimo per l’obiettivo. Anche il SudTirol, come le precedenti, ha cambiato pelle per mettersi alle spalle la gestione Castori. L’obiettivo dichiarato è una salvezza tranquilla con un occhio ai play off e la classifica riflette tutto ciò.

C’è poi una Juve Stabia che ha rischiato di sparire al termine della passata stagione, è passata attraverso la tempesta giudiziaria che ha colpito il nuovo patron, ed è ancora gestita dagli amministratori fallimentari. Non facile giocare in queste condizioni, con un mercato che ha visto partire tanti pezzi da 90 e con un tecnico esordiente come Pietro De Giorgio, ma le Vespe, nonostante il -4, stanno dimostrando grande solidità e identità. Infine Arezzo e Virtus Entella, due formazioni costruite per la salvezza – anche all’ultimo respiro – che al momento sono in linea con le attese (anche se entrambe gravate dall’assenza di vittorie interne) e daranno filo da torcere a tutte fino all’ultimo.

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