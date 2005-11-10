Serginho su Ronaldinho: "È il simbolo della passione per il calcio. Vive per il pallone"
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Luca Bargellini
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Oggi alle 17:19Serie C
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15.11.2026 17:19Serie C
L'ex terzino del Milan ha parlato nell'immediata vigilia del ritorno in campo del connazionale in Ravenna-Forlì
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Dopo Nelson Dida anche Serginho, altro brasiliano ex Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport dal prato del 'Benelli' in occasione del ritorno in campo di Ronaldinho in Ravenna-Forlì:
"Dopo il rientro di Ronaldinho posso farlo anche io (ride, ndr)" Battute a parte sono felice per lui e spero possa deliziare i tifosi anche in Serie C. Per noi brasiliani per noi è sempre stato un simbolo del calcio, della passione per questo sport. Lui vive anche oggi col pallone fra i piedi e trasmette tutto questo alle persone anche se non gioca più. Il gol di Dinho che ricordo meglio? Quello contro l'Inghilterra al Mondiale. Ma mi ricordo anche l'assist che ha fatto a Giuly in Milan-Barcellona di Champions League".
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