Prima mezz'ora di Ronaldinho a Ravenna, Akanji torna a Milano: le top news delle 18

Si sta facendo la storia a Ravenna, dove è in campo da titolare Ronaldinho, nella partita di ritorno al calcio professionistico, a 46 anni e dopo 11 da quando aveva appeso le scarpette al chiodo. Il brasiliano, come da anticipazioni, è sceso in campo negli undici di partenza di Mandorlini e dopo mezz'ora è ancora dentro.

Le probabili formazioni di Belgio-Italia

Questa sera alle 20:45 l'Italia va sul campo del Belgio per la partita che chiude il raggruppamento di Nations League. Mancini ridisegna il tridente degli azzurri dopo il forfait di Nicolò Cambiaghi che nella giornata di ieri ha lasciato il ritiro, intoccabile Pio Esposito che sarà affiancato da Dimarco e Vergara (Sebastiano Esposito è out dai convocati). L'altro cambio rispetto alla sfida contro la Francia sarà in mezzo al campo, forfait per Frattesi con Doumbia titolare con Tonali e Barella. Confermati gli stessi quattro dietro davanti a Donnarumma ovvero Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori.

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Moreira, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Ct. Van Bommel

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia, Tonali, Barella; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Ct Mancini

Akanji si fa male e torna a Milano

Preoccupazione che cresce in casa Inter, altro problema fisico dalle nazionali, questa volta riguardante Manuel Akanji: la federazione calcistica della Svizzera ha fatto sapere che Akanji ha riportato lievi problemi fisici. Si tratta per lui in particolare di un lieve affaticamento muscolare e non si dovrebbe dunque trattare nulla di preoccupante: Akanji rientra prima a Milano per scopo precauzionale e per evitare di farsi male davvero, giocando troppo.