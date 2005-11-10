Dida sul ritorno in campo di Ronaldinho: "II più grande showman del calcio mondiale"

Presente sugli spalti del 'Benelli' per Ravenna-Forlì, match di Serie C, che vedrà il ritorno in campo undici anni dopo di Ronaldinho, Dida ex compagno del fenomeno brasiliano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport:

"Dopo undici anni che non gioca vederlo in campo è qualcosa d'incredibile. Sono veramente contento per lui, per un mio amico, che scriverà una pagina di storia. Di fronte a tantissima gente. Per lui sarà una cosa fantastica. Credo sia il più grande showman del calcio mondiale. In campo ha sempre fatto cose incredibili. Sempre tutto con grande allegria".