Dida sul ritorno in campo di Ronaldinho: "II più grande showman del calcio mondiale"
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Luca Bargellini
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Oggi alle 17:09Serie C
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15.11.2026 17:09Serie C
L'ex portiere del Milan e del Brasile presente al 'Benelli' per il ritorno in campo di Ronaldinho con la maglia del Ravenna
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Presente sugli spalti del 'Benelli' per Ravenna-Forlì, match di Serie C, che vedrà il ritorno in campo undici anni dopo di Ronaldinho, Dida ex compagno del fenomeno brasiliano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport:
"Dopo undici anni che non gioca vederlo in campo è qualcosa d'incredibile. Sono veramente contento per lui, per un mio amico, che scriverà una pagina di storia. Di fronte a tantissima gente. Per lui sarà una cosa fantastica. Credo sia il più grande showman del calcio mondiale. In campo ha sempre fatto cose incredibili. Sempre tutto con grande allegria".
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