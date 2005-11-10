Dai senatori a Bernardeschi, Moro ed El Azzouzi: i tavoli del Bologna per i rinnovi

Come spesso succede, la sosta per le nazionali è un buon momento per le società per fare un punto della situazione anche sul piano contrattuale, osservando quali giocatori abbiano la priorità in merito al rinnovo del loro contratto. E il Bologna non rappresenta certamente un eccezione, pur avendo soltanto due giocatori che vedono avvicinarsi la fine dei loro vincoli nel 2027, ovverosia il portiere Lukasz Skorupski e il difensore Matteo Darmian, ultimo arrivato visto che ha firmato da svincolato.

I senatori a fine stagione

L'edizione di oggi de Il Resto del Carlino prova a fare le carte al Bologna e alle prossime partite dei rinnovi. Che senz'altro vedranno coinvolti i già citati Skorupski e Darmian, ma non soltanto loro. Per i due senatori, in ogni caso, il momento giusto per sedersi eventualmente al tavolo è già virtualmente fissato per il termine della stagione, considerando il peso dell'età anagrafica per entrambi. Un ragionamento che vale anche per il leader Lorenzo De Silvestri.

Bernardeschi e l'opzione

Nell'aria, si legge, c'è anche un'estensione con Federico Bernardeschi, al quale il Bologna potrebbe chiedere di inserire una nuova opzione fino al 2029. Molto probabile anche che succeda lo stesso con Oussama El Azzouzi, una mossa volta a cedere il centrocampista a titolo definitivo la prossima estate. Discorso simile anche per Nikola Moro: in questi ultimi due casi solamente una partenza a gennaio potrebbe cambiare le carte sul tavolo.