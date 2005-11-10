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15 novembre 1997, Casiraghi batte la Russia. L'Italia va ai Mondiali con un 1-0

Andrea Losapio
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Andrea Losapio
Oggi alle 00:00Accadde Oggi...
15.11.2026 00:00Accadde Oggi...
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Basta uno squillo dell'attaccante per permettere agli azzurri di disputare la rassegna iridata di Francia 98. All'andata era finita uno a uno
Casiraghi esultaTUTTOmercatoWEB
Casiraghi esulta

Il 15 novembre del 1997, allo stadio San Paolo di Napoli, l'Italia affronta la Russia nel ritorno dello spareggio per i Mondiali di Francia 1998. All'andata il gol di Christian Vieri, nello stadio innevato della Dinamo Mosca, permetteva di livellare l'autogol di Cannavaro, mentre Gianluigi Buffon faceva il suo esordio in Nazionale. Al ritorno però la tensione è chiaramente diversa: serve un pareggio a reti inviolate oppure una vittoria per staccare il pass. Peruzzi in porta; Ferrara, Cannavaro, Costacurta, capitan Maldini e Pessotto in difesa. Di Matteo, Albertini e Dino Baggio a centrocampo, Ravanelli e Casiraghi in attacco.

Russia battuta

Nel primo tempo gli uomini di Cesare Maldini non sono impensieriti dagli avversari, ma non riescono a sbloccare la gara. All'ottavo del secondo tempo è Albertini che lancia per un Casiraghi che lascia rimbalzare la palla un paio di volte per poi concludere, con il sinistro, all'angolino. Significa uno a zero che vale il passaggio del turno, al netto dei tentativi dei russi di cercare un pareggio che significherebbe almeno i supplementari.

ITALIA – RUSSIA 1-0

Marcatore: Casiraghi al 53′

ITALIA
Peruzzi, Pessotto (dal 77′ Nesta), Ferrara, Costacurta, Cannavaro, Maldini, Dino Baggio, Albertini, Di Matteo, Ravanelli (dal 77′ Del Piero), Casiraghi.
Allenatore: Cesare Maldini.

RUSSIA
Ovcinnikov, Khokhlov, Kovtun, Nikiforov, Onopko, Popov, Alenichev, Radimov (dal 66′ Semak), Yanovsij (dal 60′ Simutenkov), Yuran (dal 79′ Beschastnyhk), Kolyvanov.
Allenatore: Ignatiev.

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