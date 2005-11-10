Calò: "Sono arrivato tardi in Serie A perché anche io negli anni ho sbagliato qualche scelta"

Giacomo Calò, centrocampista del Frosinone che è stato premiato come miglior giocatore della Serie A per il mese di ottobre, è stato intervistato da Sky Sport: "Non pensavo a un inizio così importante, sia da parte mia che di tutto l'ambiente. Il rapporto che si è creato, il fatto che siamo tutti consapevoli di come si lavora e delle richieste del mister: con un gioco così coraggioso, che non avevo mai fatto. Mi ha preso dal primo giorno di ritiro dell'anno scorso e mi ha spiegato cosa volevo: quando affrontavo le sue squadre, ci mettevano sempre in difficoltà e giocando per lui, capisco perché".

Perché è arrivato così tardi in Serie A?

"Perché secondo me anche io negli anni ho sbagliato qualche scelta. Quando sei giovane non ti accorgi di quanto velocemente passa il tempo. Ormai conoscendo l'ambiente, sapevo che per arrivare in Serie A o trovavo un contesto dove vincevo il campionato, o nessuno sennò mi poteva prendere. Anche facendo 10 gol o 15 assist".

Ottobre 2026 è stato il mese più bello della sua carriera?

"Sì. E il mio gol preferito tra i quattro del mese è quello al Como, perché è il primo".

Ci spiega perché gioca con il numero 14?

"La data di nascita di mia figlia, il 14 settembre. Quando è nata sono cambiato anche dentro al campo, prima ero uno molto nervoso, che cercava sempre il contatto fisico o con la parola. Mi ha calmato".

Ha un tatuaggio di Jack Sparrow. Cosa significa, ci si rivede?

"Lui è un leader della sua compagnia e in questi anni a Frosinone, essendo tra i più grandi, ho dovuto essere un po' come lui, un leader positivo".

C'è un Jack Calò anche a X-Factor.

"Gli ho scritto su Instagram dopo il primo provino e ci siamo sentiti, gli ho detto che per me arriverà in finale".

Il sogno Italia per lei cos'è?

"Personalmente è stato un onore essere tra quelli presi in considerazione, vuol dire che stai dimostrando sul campo di star facendo bene. Fino a 2-3 mesi fa io avevo fatto sempre e solo la Serie B, essere stato proiettato nel circolo mediatico non mi piace perché sono riservato ma la speranza è sempre quella: quando inizi a giocare pensi alla Serie A e quando ci sei, magari un domani può succedere anche della nazionale".

Alla ripresa avete la partita contro il Milan.

"Che sia il Milan o il Cagliari, o la Juventus, la nostra idea rimarrà sempre quella, così come la mentalità: avanti in quello che crediamo".