Dimarco confermato nel tridente, Fagioli la possibile sorpresa dal 1'. Le ultimissime sull'Italia

Ultimissime sull'Italia, attesa stasera dalla gara di Nations League contro il Belgio allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Al termine della rifinitura degli Azzurri andata in scena stamani, infatti, arrivano conferme sulla titolarità di Kayode nel ruolo di terzino destro, così come è stato nel match di San Siro contro la Francia. Solo panchina, dunque, per Palestra.

Fagioli recupera terreno su Doumbia

Secondo quanto riferisce Sky Sport, invece, la novità delle ultime ore potrebbe riguardare il centrocampo. Se da una parte Barella e Tonali viaggiano verso l'ennesima maglia da titolare, infatti, dall'altra il dubbio può riguardare il giocatore che sostituirà l'infortunato Frattesi: in questo senso, attenzione a Fagioli che sta recuperando terreno su Doumbia.

In attacco c'è Dimarco con Pio Esposito e Vergara

Infine, con Calafiori recuperato sull'out di sinistra in difesa, ecco che Dimarco potrà agire in posizione più avanzata nel tridente con l'inamovibile Pio Esposito e Vergara (quest'ultimo favorito su Liberali per sostituire Sebastiano Esposito, fuori dai convocati).

Belgio-Italia, le probabili formazioni

Belgio (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Moreira, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Ct. Van Bommel

Italia (4-3-3): Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Ct Mancini

I convocati dell'Italia

Oltre a Sebastiano Esposito, ricordiamo, questa sera si accomoderanno in tribuna anche i due difensori Gatti (Juventus) e Palma (Udinese), oltre al centrocampista Ricci (Como). Hanno invece già lasciato il ritiro dopo la sfida di San Siro causa infortunio Frattesi (Lazio) e Cambiaghi (Bologna). Ecco l'elenco dei convocati.

Portieri - Donnarumma, Carnesecchi, Vicario.

Difensori - Kayode, Scalvini, Ahanor, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Palestra, Ghilardi.

Centrocampisti - Tonali, Fagioli, Doumbia, Pisilli, Romano, Barella.

Attaccanti - Cisse, Liberali, Pio Esposito, Scamacca, Vergara, Koleosho.