E se il problema di Hojlund fosse Allegri? Un dato racconta la crisi recente con le punte

Ieri sera Rasmus Hojlund ha confermato di vivere due piani di prestazione nel suo presente: scatenato e incontenibile quando veste la maglia della sua nazionale, la Danimarca, decisamente più controllabile dagli avversari e scarico sotto porta invece nella sua veste più abituale, quella di centravanti del Napoli. Se in questa Nations League ha realizzato 5 gol in altrettante presenze, il piatto azzurro invece piange e racconta di appena 3 reti nei primi mesi tra Serie A e Champions League.

Allegri e le recenti difficoltà con gli attaccanti

Il dibattito si è già incendiato, all'ombra del Vesuvio, e una parte dei commentatori punta con decisione il dito contro Allegri e verso la sua proposta di gioco, da molti non ritenuta offensivamente al livello delle filosofie più moderne. Se sia quella l'origine del digiuno offensivo di Hojlund fino a qui è difficile stabilirlo con certezza, ma magari possono venire in soccorso numeri e dati. Quelli che ci suggeriscono come anche lo scorso anno al Milan, per Allegri il tema del centravanti sia stato un tallone d'Achille, visto che il poker di attaccanti impiegati come punte (Leao, Nkunku, Gimenez e l'acquisto invernale Fullkrug) ha portato in dote un contributo di 20 reti in tutte le competizioni, delle quali ben 7 su rigore.

Gli attaccanti di Allegri nel 2025-2026 al Milan

Rafael Leao - 10 gol in 31 partite

Christopher Nkunku - 8 gol in 35 partite

Santiago Gimenez - 1 gol in 18 partite

Niclas Fullkrug - 1 gol in 20 partite

Gli attaccanti di Allegri nel 2026-2027 al Napoli

Rasmus Hojlund - 3 gol in 14 partite

Lorenzo Lucca - 0 gol in 13 partite

Giovane - 0 gol in 8 partite