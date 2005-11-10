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Serie A Women, il programma della 7ª giornata: doppio derby, a Como e Inter-Juve

Paolo Lora Lamia
autore
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 09:19Calcio femminile
15.11.2026 09:19Calcio femminile
Fonti preferite
Tre sfide da non perdere quelle chiudono il turno di Serie A Women: partite che possono modificare e non poco la classifica.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com

La 7ª giornata di Serie A Women si chiude oggi, mandando in scena le ultime tre partite. Apre le danze Sassuolo-Ternana Women alle 12.30, ma il piatto forte arriva alle 15.00: derby tutto lariano tra Como 1907 e Como Women e big match tra Inter e Juventus. Impegnate 2 delle prime 4 della graduatoria: possibili scossoni a fine giornata. Di seguito il quadro del turno con i match già giocati e la classifica aggiornata.

SERIE A WOMEN - 7ª GIORNATA
Napoli Women-Milan 3-3
5' Dompig (N), 16' e 26' Fornes (M), 58' Kozak (N), 78' Koivisto (M), 84' Giordano (N)
Roma-Parma 6-5
13' Pellegrino (R), 23' Rabot (P), 30' Bou (P), 42' e 63' Piemonte (R), 45+6' Distefano (P), 65' Healy (P), 71' aut. Szymaszek, 78' rig. Szymaszek (P), 84' Giugliano (R), 90+4' Pilgrim (R)
Fiorentina-Lazio 2-1
39' Severini (F), 58' Camacho (L), 73' aut. Zanoli (F)

Domenica 15 novembre
Ore 12:30 - Sassuolo-Ternana Women
Ore 15:00 - Como 1907-Como Women
Ore 15:00 - Inter-Juventus (diretta Rai 2 e RaiPlay)

SERIE A WOMEN - CLASSIFICA
Roma 18*
Inter 16
Fiorentina 13*
Como 1907 11
Juventus 9
Como Women 8
Milan 7*
Ternana Women 7
Napoli Women 6*
Parma 5*
Lazio 3*
Sassuolo 2

* una gara in più

DOVE VEDERE LA SERIE A WOMEN

Anche per questa stagione, così come accaduto in quelle precedenti, tutte le gare di Serie A Women Athora saranno trasmesse in diretta su DAZN in modalità ‘Freemium’ (con registrazione gratuita alla app, fatta eccezione per il match trasmesso anche dalla Rai), con un match ogni fine settimana anche sui canali Rai e su RaiPlay. Tutti gli highlights delle partite sul canale YouTube della Serie A Women. I gol, le giocate più belle e le emozioni saranno disponibili anche sui canali social della Serie A Women, per non perdere neanche un’emozione della Serie A Women Athora 2026-27.

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