Serie A Women, 7ª giornata: la Juve batte l'Inter segnando 3 gol dall'89'

Si è ufficialmente chiusa la settimana giornata della Serie A Woman con le gare delle ore 15. Iniziando dal primo storico derby di Como, fra la società neo promossa della famiglia Hartono (per intendersi quella che è protagonista anche nel maschile con Cesc Fabregas in panchina) e il Como Women. A spuntarla è stata la prima con un perentorio 3-0.

Tutte le attenzioni erano, però, rivolte al derby d'Italia fra Inter e Juventus concluso con la vittoria bianconera per 3-2. Le nerazzurre si sono lasciate scappare il successo pur avendo due gol di vantaggio, incassando tre reti fra l'89' e il 93'.

SERIE A WOMEN - 7ª GIORNATA

Napoli Women-Milan 3-3

5' Dompig (N), 16' e 26' Fornes (M), 58' Kozak (N), 78' Koivisto (M), 84' Giordano (N)

Roma-Parma 6-5

13' Pellegrino (R), 23' Rabot (P), 30' Bou (P), 42' e 63' Piemonte (R), 45+6' Distefano (P), 65' Healy (P), 71' aut. Szymaszek, 78' rig. Szymaszek (P), 84' Giugliano (R), 90+4' Pilgrim (R)

Fiorentina-Lazio 2-1

39' Severini (F), 58' Camacho (L), 73' aut. Zanoli (F)

Sassuolo-Ternana Women 1-1

19' Fadda (S), 50' aut. Hornemann

Como 1907-Como Women 3-0

35' Bonfantini, 43' De Rita73' Wullaert

Inter-Juventus 2-3

54' e 74' Raphino (I), 89' Sarriegi (J), 90+2' Chiba (J), 90+3' Redondo (J)

SERIE A WOMEN - CLASSIFICA

Roma 18

Inter 16

Como 1907 14

Fiorentina 13

Juventus12

Como Women 8

Ternana Women 8

Milan 7

Napoli Women 6

Parma 5

Lazio 3

Sassuolo 3

* una gara in più

DOVE VEDERE LA SERIE A WOMEN

Anche per questa stagione, così come accaduto in quelle precedenti, tutte le gare di Serie A Women Athora saranno trasmesse in diretta su DAZN in modalità ‘Freemium’ (con registrazione gratuita alla app, fatta eccezione per il match trasmesso anche dalla Rai), con un match ogni fine settimana anche sui canali Rai e su RaiPlay. Tutti gli highlights delle partite sul canale YouTube della Serie A Women. I gol, le giocate più belle e le emozioni saranno disponibili anche sui canali social della Serie A Women, per non perdere neanche un’emozione della Serie A Women Athora 2026-27.