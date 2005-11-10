Ronaldinho torna in campo e lo fa da titolare. Le formazioni ufficiali di Ravenna-Forlì
Luca Bargellini
Arrivano le formazioni ufficiali di Ravenna-Forlì, derby delle 17:30 valido per la 14ª giornata di Serie C che sancirà il ritorno in campo, a undici anni dall'ultima volta, di Ronaldinho. Brasiliano che partirà titolare nello schieramento di Andrea Mandorlini.
Ravenna (4-3-3): Venturi; Donati, Zaro, Esposito, Bani; Lonardi, Vinicius, Duca; Da Pozzo, Rabbi, Ronaldinho. A disposizione: Stagni, Bergonzini, Falbo, Solini, Spini, Casiraghi, Soleri, Tenkorang, Viola, Calandrini, Fischnaller, Maggio, Orellana, Bianconi. Allenatore: Andrea Mandorlini.
Forlì (3-5-2): Martelli; Perretta, Palomba, Onofri; Farinelli, Rosetti, Macrì, De Risio, Mattioli; Coveri, Petrelli. A disposizione: Theiner, Veliaj, Mandrelli, Fi. Valentini , Gaiola, Fe. Valentini, Spinelli, Gabellini, Scaccabarozzi, Attasi, Rossi, Diop, Zerbo, Munaretti. Allenatore: Gianluigi Bamonte.