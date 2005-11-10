Bove: "Date tempo alla Fiorentina. Con Firenze legame ancora fortissimo"

Una giornata all’insegna dello sport, della prevenzione e della sensibilizzazione, ma anche un’occasione per continuare a raccontare il proprio percorso. Edoardo Bove prosegue il suo impegno nella diffusione della cultura del primo soccorso attraverso CasaViola, il centro sportivo a cui è profondamente legato, che il 15 novembre ha ospitato l’iniziativa “ConTe in un battito”, realizzata in collaborazione con ConTe.it Assicurazioni, la Fondazione Giorgio Castelli e la Boreale. Un progetto che mette al centro soprattutto i più giovani e la conoscenza delle manovre salvavita, trasformando un'esperienza personale in un messaggio di sensibilizzazione.

In occasione dell'evento, TUTTOmercatoWEB.com ha intervistato in esclusiva il centrocampista, con cui ha analizzato il campionato della Roma, il momento della Fiorentina e il suo legame con Firenze, oltre a un giudizio sulla Nazionale di Roberto Mancini.

Edoardo, domani esce al cinema “In un battito”. Quali sono le tue emozioni nel vedere la tua storia raccontata su un maxischermo?

"È una grandissima emozione. Sono curioso di vedere le reazioni, perché in qualche modo è una storia molto personale. È la storia di tutto ciò che è successo in questi quindici mesi, del percorso che ho fatto. Non tratta solo il ritorno in campo o comunque la parte calcistica. Abbiamo cercato di dargli l'impronta della storia di un ragazzo che vive una difficoltà e che, in qualche modo, attraverso le proprie risorse e l'aiuto di professionisti, di un mental coach e di uno psicoterapeuta, riesce ad affrontarla e a portare avanti il proprio percorso. Quindi spero che possa piacere e che, in qualche modo, possa dare un po' di forza e di energia alle persone".

La Fiorentina rappresenta un altro capitolo importante della tua vita. Che cosa pensi del momento dei viola? Vedi similitudini o differenze tra la tua Fiorentina e quella attuale?

"Penso che la Fiorentina abbia iniziato un percorso con un nuovo allenatore e tanti nuovi giocatori, ai quali bisogna dare il tempo di lavorare e di trovare le giuste misure. Credo quindi che il percorso della Fiorentina non sia a breve termine, ma a lungo termine. Secondo me è presto per giudicare. Allo stesso tempo, durante la mia esperienza alla Fiorentina, con mister Palladino avevamo trovato la giusta quadra dopo un inizio difficile. Abbiamo ottenuto otto vittorie consecutive e, se vogliamo, avevamo trovato un certo tipo di alchimia anche un po' per caso. Ci sono quelle annate in cui, dentro lo spogliatoio, determinate cose funzionano e quella era una di queste. Spero comunque che la Fiorentina abbia la possibilità di riprendersi, ma non metto in dubbio tutto il lavoro che è stato fatto".

Quanto è rimasto forte il tuo legame con Firenze?

"È fortissimo il mio legame con Firenze. Sono rimasto lì per tutto l'anno dopo l'arresto cardiaco e le persone mi hanno aiutato. Quando mi vedevano per strada, mi davano un abbraccio e mi trasmettevano la forza per andare avanti. La stessa società è stata vicina a me e alla mia famiglia, mi ha dato la possibilità di seguire la squadra da vicino, in casa, in trasferta, un po' ovunque. Non era scontato. La famiglia Commisso, lo stesso mister e i miei compagni mi hanno dato la possibilità di rimanere all'interno del gruppo squadra, anche se in qualche modo l'evento del primo dicembre mi aveva portato un po' fuori.

Ho avuto anche l'opportunità di osservare da vicino il lavoro di mister Palladino. È un'esperienza incredibile che porterò sempre con me, perché poter vedere come lavora un allenatore di massimo livello è qualcosa di straordinario".

Un'ultima domanda sulla Nazionale, che ha iniziato un nuovo ciclo con Mancini e tanti giovani. Qual è il tuo giudizio?

"Vedo proprio che c'è aria fresca, che c'è voglia di lavorare e di mettersi in gioco. L'altra volta c'erano 70.000 persone a San Siro ed è un bel messaggio da parte di tutti. Credo che sia questo l'entusiasmo e il modo con cui dobbiamo ripartire. Ho visto tantissimi giovani con cui ho giocato, quindi sono contento anche per questo, perché c'è una grande volontà di fare bene e, dal mio punto di vista, stiamo andando nella direzione corretta".