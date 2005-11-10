Sebastiano Esposito in tribuna! Stasera Belgio-Italia: i 23 convocati di Mancini

Non c'è Sebastiano Esposito nella lista dei calciatori convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini per la sfida di questa sera contro il Belgio valida per l'ultima giornata di qualificazione ai quarti di finale della Nations League 2026/27. L'attaccante del Sassuolo titolare giovedì sera contro la Francia e protagonista suo malgrado di un rigore sbagliato non è stato inserito nella lista dei 23 calciatori che stasera allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles si giocheranno il pass per accedere alla fase a eliminazione diretta del torneo.

Convocati Italia

Oltre a Sebastiano Esposito, questa sera si accomoderanno in tribuna anche i due difensori Federico Gatti (Juventus) e Matteo Palma (Udinese) e il centrocampista Samuele Ricci (Como). Hanno invece già lasciato il ritiro dopo la sfida di San Siro causa infortunio Davide Frattesi (Lazio) e Nicolò Cambiaghi (Bologna). Ecco l'elenco dei convocati.

Portieri - Donnarumma, Carnesecchi, Vicario.

Difensori - Kayode, Scalvini, Ahanor, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Palestra, Ghilardi.

Centrocampisti - Tonali, Fagioli, Doumbia, Pisilli, Romano, Barella.

Attaccanti - Cisse, Liberali, Pio Esposito, Scamacca, Vergara, Koleosho.

Probabile formazione Italia

Mancini ridisegna il tridente e conferma solo il centravanti Pio Esposito. Alla sua destra agirà Antonio Vergara, a sinistra ci sarà invece Federico Dimarco. L'altro cambio rispetto alla gara di San Siro riguarda la mezzala sinistra con Doumbia al posto di Frattesi. La difesa potrebbe essere riproposto in blocco: l'unico ballottaggio aperto è quello sulla destra con Palestra che insidia Kayode per una maglia da titolare.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, Esposito, Dimarco. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Ahanor, Palestra, Ghilardi, Fagioli, Pisilli, Romano, Cisse, Liberali, Scamacca, Koleosho. Commissario tecnico: Roberto Mancini.