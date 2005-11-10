Inter, retroscena su Pio Esposito: il Newcastle aveva pronti più di 50 milioni

Il futuro di Pio Esposito resta saldamente legato ai colori dell'Inter, nonostante l'interesse concreto e qualche tentativo di assalto arrivato dall'estero durante le scorse sessioni di mercato. La società nerazzurra ha infatti scelto di blindare il giovane attaccante, considerandolo un elemento centrale del proprio progetto tecnico e procedendo al rinnovo del suo contratto fino al 2032, arrivato a settembre.

Inter e Pio Esposito, il retroscena sul Newcastle

L'Inter ha scelto di non prendere in esame alcuna proposta economica. Tra i club stranieri che avevano valutato il profilo del calciatore, il Newcastle si era dimostrato il più determinato a presentare un'offerta importante.

Fabrizio Romano in particolare racconta - dal proprio canale YouTube - che la dirigenza inglese - che solo un anno e mezzo fa ha scelto di investire tra i 75 e gli 80 milioni di euro per l'acquisto di Woltemade - aveva avviato delle riflessioni per un eventuale affondo su Esposito con cifre superiori ai 50 milioni di euro pronte da offrire al club nerazzurro. Nonostante circolassero indiscrezioni anche riguardo a un possibile interessamento da parte dell'Arsenal, la società londinese non ha mai avviato contatti ufficiali. La volontà della dirigenza nerazzurra si è rivelata irremovibile, chiudendo sul nascere ogni ipotesi di cessione per Pio Esposito.