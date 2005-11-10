Ronaldinho e quel filo con Morganti: arbitro del derby nel 2008, oggi designatore di Serie C
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Dimitri Conti
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Oggi alle 17:24Serie C
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15.11.2026 17:24Serie C
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© foto di Federico Gaetano
C'è un bel filo rosso(nero) che collega la giornata di oggi, quella del ritorno in campo da professionista di Ronaldinho, con il suo passato in Serie A e in Italia e risiede nella figura di Emidio Morganti, responsabile degli arbitri e designatore per la Serie C.
Arbitrava quando Dinho ha segnato il primo gol italiano
Destino vuole che fosse lui l'arbitro del derby di Milano del 2008, l'1-0 firmato proprio da Dinho nella notte in cui il brasiliano ha segnato il suo primo gol in Italia. Oggi, con lui passato in scrivania, potrebbe toccare quota 300.
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