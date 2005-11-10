Cremonese, interesse per Bragantini, il Mantova ha già detto no a 2 milioni

La Cremonese guarda già al mercato invernale e, secondo quanto riportato da CuoreGrigiorosso, avrebbe messo nel mirino Davide Bragantini. L’attaccante classe 2003 del Mantova, protagonista di una grande prova nell’ultima sfida contro i grigiorossi, rappresenterebbe un profilo in linea con il nuovo corso del club lombardo: giovane, ma già con esperienza in Serie B. Sarebbe, insomma, un acquisto in stile Berti.

Il filo con Botturi e Pecchia

Il nome di Bragantini non sarebbe casuale. Il direttore sportivo Christian Botturi è un suo estimatore: era al Mantova nell’estate 2023, quando il giocatore, cresciuto nel Verona, arrivò in biancorosso in prestito. Il club virgiliano lo ha poi rilevato a titolo definitivo nel luglio 2024. Anche Fabio Pecchia lo conosce già: l’attaccante giocava nelle giovanili del Verona quando l’attuale tecnico grigiorosso allenava gli scaligeri.

Le cifre e il nodo cessioni

Sul piano economico l’operazione non sarebbe semplice. Il presidente del Mantova, Filippo Piccoli, ha raccontato di aver respinto, prima dell’avvio del mercato estivo, un’offerta del Groningen da circa 2 milioni di euro, ritenendo il valore del giocatore quasi doppio. Sempre in estate Palermo e Hellas Verona si erano mosse per lui senza però presentare richieste ufficiali.