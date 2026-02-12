Stankovic sogna il ritorno all'Inter, Allegri parla in vista del Pisa: le top news delle 13

Aleksandar Stankovic si è raccontato ai microfoni di Sky, confidando di avere il sogno di tornare a vestire la maglia dell'Inter: "Ho cominciato a giocare a calcio a 4 anni con la maglia dell'Inter addosso, vivendo a 100 metri da San Siro. rimane un sogno come quello di tanti bambini interisti. Con un cognome come il mio non era facile. La vedo come una cosa positiva, hai qualcuno molto vicino che ha ha vissute le stesse cose prima di te. Tornare all'Inter è un sogno nel cassetto. Un giorno, non si sa quando magari si avvererà. Ora come ora il mio sogno è finire qui la stagione e farlo bene".

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa ala vigilia della gara col Pisa, ha parlato anche della rinascita di Christopher Nkunku, rimasto al Milan a gennaio nonostante le numerose voci di mercato. "Non parlerei di rinascita, ma di adattamento. È un ragazzo molto sensibile, con una tecnica straordinaria. Una volta, scherzando, gli ho detto: 'Se ridi un po' di più, le cose vanno meglio' (ride, ndr). Fortunatamente stanno andando bene. Sono contento anche per Loftus-Cheek e Fofana. In questo momento è importante l'affidabilità di tutti i giocatori, sia di chi parte dal 1' sia di chi subentra. Tutti insieme abbiamo un obiettivo chiaro da raggiungere: andare in Champions".

Tentazione Vergara per Gennaro Gattuso, come racconta oggi la Gazzetta dello Sport: il ct sta lavorando alla lista di 27/28 nomi. Ci sarà di sicuro Palestra, esterno-ala, prima alternativa a Politano visto il momento di Cambiaso. Al posto di Di Lorenzo può aprirsi una casella in difesa per Scalvini che, con Palladino, sta tornando quello vero. In mezzo, non è più un segreto, Verratti sarà giudice della sua chiamata: se pronto, Gattuso lo inserirà. La quarta novità può riguardare proprio Vergara. C’è almeno una casella per quegli esterni-trequartisti dentro a gara in corso. Zaccagni, Cambiaghi, Chiesa, Maldini, per un motivo o per l’altro, non hanno il posto fisso, anzi l’“inglese” del Liverpool gioca troppo poco per convincere del tutto.