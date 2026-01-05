Alemany gela Roma e Lazio: "Raspadori importante per l'Atletico, non c'è niente con nessun club"

Giacomo Raspadori è ormai da giorni al centro di numerose voci di mercato, che coinvolgono soprattutto Roma e Lazio, le due squadre che più delle altre sembrano essere intenzionate ad acquistarlo nel mercato di gennaio. L'italiano però è apprezzato da tutti all'Atletico Madrid e non è così scontato che lasci la Spagna a metà stagione.

A confermarlo sono le parole di Mateu Alemany, direttore dell'area professionistica maschile dei Colchoneros, che prima del match contro la Real Sociedad, poi terminato 1-1, ha parlato così di lui ai microfoni di DAZN: Credo sia normale che interessi ad altri club, ha un bagaglio importante in Italia. Non c'è niente però con nessun'altra società, è un giocatore importante per noi". Raspadori ha poi disputato 18 minuti più recupero nella sfida di San Sebastian.