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Adani contro Allegri: "Al Napoli non sta dando niente. Non è stata una scelta lungimirante"

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 12:30Serie A
27.10.2026 12:30Serie A
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Lele Adani critica duramente il lavoro di Allegri al Napoli dopo il pareggio con la Roma: "Per me la squadra è forte, ma non è più solida".
FotoTUTTOmercatoWEB

Lele Adani, intervenuto a Viva el Futbol, ha analizzato il momento del Napoli dopo la sfida contro la Roma, mettendo a confronto il lavoro svolto da Antonio Conte con quello dell'attuale tecnico Massimiliano Allegri. "Conte con quella rosa ha vinto due scudetti e una Supercoppa. Conte ha risollevato una squadra e una società decima prima di lui dilapidando totalmente il lavoro di Spalletti che aveva vinto lo scudetto grazie al lavoro da campo dopo che gli avevano venduti diversi giocatori. Conte risistema la baracca e innesca meccanismi con giocatori rivitalizzati e poi ci sono i nuovi acquisti".

Adani: "Allegri mette le mani avanti sulla non-qualità della rosa"

Il giudizio diventa particolarmente duro quando Adani passa ad Allegri: "Allegri con la solita narrativa che lo circonda è come se già mettesse le mani avanti sulla non-qualità della rosa. Per me la squadra è forte, non è più solida. Non c'è tanto di Allegri". Secondo l'ex difensore, dunque, le difficoltà attraversate dagli azzurri non possono essere ricondotte alla qualità dell'organico, che continua a ritenere all'altezza, mentre manca ancora un'impronta sufficientemente riconoscibile dell'allenatore.

"Con Allegri non c'è niente di lungimirante"

Adani conclude con un'altra netta bocciatura della scelta compiuta dal Napoli: "Non è stata una scelta lungimirante, con lui non c'è niente di lungimirante. Devi sperare solo ti dia qualcosa. Ma per ora non ha fatto nulla di quello che avevamo visto della sua prima carriera e non sta dando niente neppure della sua nuova carriera. Allegri è la metà strada che non incide". Un'analisi senza mezzi termini dopo il pareggio contro la Roma, con Adani che continua quindi a nutrire forti perplessità sul percorso intrapreso dal Napoli con Allegri.

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