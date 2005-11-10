Allegri squalificato per due giornate, ma il Napoli è pronto a fare ricorso: salterà la Juve?

Il Napoli non ci sta e prepara il ricorso contro le due giornate di squalifica inflitte a Massimiliano Allegri dal Giudice Sportivo dopo gli episodi avvenuti al termine della sfida con la Roma. Il provvedimento, accompagnato da un'ammenda di 10mila euro, costringerebbe l'allenatore azzurro a saltare anche la trasferta contro la Juventus, in programma domenica prossima allo Stadium. Il club partenopeo, come anticipato, intende rivolgersi alla Corte Sportiva d'Appello per ottenere una riduzione della sanzione. Il pronunciamento è atteso in tempi rapidi, considerata l'imminenza del prossimo impegno di campionato.

Le motivazioni della squalifica

Nel dispositivo firmato dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea si fa riferimento a un'espressione ingiuriosa rivolta agli ufficiali di gara al 45' del secondo tempo, seguita da un'altra frase gravemente irrispettosa negli spogliatoi. Contestato ad Allegri anche un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria. Gli episodi sono stati rilevati dal quarto ufficiale, dal direttore di gara e dai collaboratori della Procura federale.

L'attenzione della Procura FIGC

Resta inoltre da chiarire se la Procura federale guidata da Giuseppe Chiné, presente al Maradona per Napoli-Roma, deciderà di approfondire le dichiarazioni attribuite ad Allegri sul caso Champions League. Tra queste, la frase "Gli hanno dato la Champions in tasca e ho pagato io con il Milan". Non è ancora chiaro se possa aprirsi un fascicolo autonomo: al momento, il ricorso del Napoli riguarda la squalifica già comminata, mentre eventuali ulteriori sviluppi disciplinari restano da verificare.