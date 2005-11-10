Francia, Zidane esalta Da Cunha: "È tutto ciò che amo in un giocatore. Che intelligenza!"

Da sorpresa delle convocazioni a giocatore sempre più importante per la Francia di Zinédine Zidane. La crescita di Lucas Da Cunha, capitano del Como, ha conquistato definitivamente il commissario tecnico transalpino, che ha riservato parole di grande ammirazione al centrocampista classe 2001. Intervistato da Téléfoot, Zidane ha spiegato perché il calciatore rappresenti perfettamente la sua idea di calcio: "Incarna ciò che voglio implementare? Assolutamente. È tutto ciò che amo: un giocatore che fa giocare la squadra, che avvia gli attacchi, che non ha paura di portare la palla fuori posizione".

Zidane esalta Da Cunha: "Non ha bisogno dei duelli, è intelligente e sa posizionarsi"

Convocato a sorpresa per la prima volta a settembre, il centrocampista del Como ha rapidamente dimostrato di poter competere anche a livello internazionale. Dopo l'ottimo debutto contro il Belgio, ha vissuto una prestazione meno brillante contro l'Italia, prima di distinguersi nuovamente nel 4-1 ai belgi, impreziosito da un assist per Désiré Doué. Zidane ne ha elogiato soprattutto l'intelligenza tattica: "Spesso pensiamo: 'Forse fisicamente... Nei duelli...' Non ne ha bisogno. Ci sono giocatori che non ne hanno bisogno. Ci sono giocatori abbastanza intelligenti da posizionarsi. E lui, con il suo posizionamento, brilla".

Da Cunha protagonista con il Como: nuova convocazione per Italia e Turchia

Le prestazioni con la nazionale hanno trovato continuità anche nel club. Da Cunha è uno dei protagonisti del Como quarto in Serie A, reduce anche dalla clamorosa vittoria per 9-1 contro il Lens in Champions League. Una crescita che ha convinto Zidane a confermargli la fiducia in vista dei prossimi impegni di Nations League: la sfida contro l'Italia, in programma giovedì a Milano, e quella contro la Turchia del 15 novembre a Bordeaux. Per il capitano dei lariani, ormai, la nazionale francese non è più soltanto una sorpresa, ma una realtà sempre più concreta.