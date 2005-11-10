Mancini studia già Cassano (e non solo): il CT è al Viola Park per Fiorentina-Como

Chissà se è venuto a prendere appunti soltanto su Riccardo Cassano o saranno anche altri i giovani sotto la lente del CT della Nazionale Roberto Mancini, pizzicato dalla telecamere di FirenzeViola.it assieme al suo vice Alberto Bollini sulle tribune dello Stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park dove dalle 15:00 si sta disputando la sfida tra la Fiorentina Primavera e i pari età del Como (match che all'intervallo vede i toscani di Andreazzoli in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Campaniello).

Come mostrano le immagini raccolte dalla redazione, l'allenatore azzurro è presente a Firenze, dove da domani inizierà il raduno a Coverciano in vista delle gare di Nations League contro Francia e Belgio che attendono l'Italia. Tra i convocati del CT c'è anche il 2009 Cassano, oggi in campo nella formazione ospite. Un weekend all'insegna del calcio per Mancini, che ieri era al Dino Manuzzi per la sfida tra il Cesena e il Catanzaro e chissà che stasera non possa recarsi al Franchi per il big match tra Fiorentina e Juventus che alle 20:45 chiuderà l'undicesima giornata.