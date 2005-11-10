Krstovic ancora una volta deus ex machina dell'Atalanta: il centravanti firma lo 0-1
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 16:09Serie A
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08.11.2026 16:09Serie A
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Dopo un primo tempo di resistenza, l'Atalanta passa al primo affondo della ripresa: siamo al 50', quando la Dea sviluppa sulla sinistra con Zalewski e Bernasconi; pallone messo in mezzo non trattenuto da Tornqvist e tapin da rapace d'area di Krstovic che sblocca così il punteggio.
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