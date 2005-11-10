Il Genoa pasticcia, il Milan ringrazia: Cisse e Pulisic a segno, rossoneri avanti al 45'
Andrea Piras
Si è chiusa la prima frazione di gara al "Ferraris" con il Milan avanti 2-0 contro il Genoa. I padroni di casa, come spesso accade specie in casa, partono forte. Osmajic scappa a De Winter in velocità ed entra in area di rigore ma il suo diagonale si spegne di un soffio sul fondo. La risposta rossonera arriva con un pallone recuperato da Gonçalo Ramos in seguito ad un rinvio morbido di Vasquez. Il centravanti calcia in diagonale senza inquadrare lo specchio della porta difesa da Bijlow.
Doppio regalo rossoblù
Al 12’ pasticcia Vasquez che perde palla favorendo Pulisic che serve Rabiot. Il francese mette un pallone a rimorchio per Cisse che insacca nell’angolino. Al 19’ un nuovo regalo del Genoa, questa volta con un passaggio in orizzontale all’altezza del corner di Traoré non intercettato da Ostigard, mette in moto Ramos abile a servire Pulisic che realizza il 2-0.
Ci prova il Genoa, controlla il Milan
Alla mezz’ora il Genoa prova a rimetterla in piedi con una sponda di Vitinha per Osmajic che buca Maignan ma il gioco é fermo per una posizione irregolare rilevata anche dal check del VAR. Prima della fine del primo tempo il Grifone ci prova prima con Wiafe con Maignan che respinge e poi con un colpo di testa di Ostigard che il portiere francese blocca a terra.